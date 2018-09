mif, Novinky

Hned na úvod trochu teorie. Přednosti tabletů jsou nepopiratelné. Mezi hlavní lákadla patří dlouhá výdrž baterie často přesahující deset hodin, kompaktní rozměry, což ocení lidé především na cestách, a pohodlné ovládání pomocí dotykového displeje.

Na práci se přesto tablety nehodí, protože nenabízejí takový výkon jako klasické notebooky. Byť mohou klasické laptopy působit ve srovnání s tablety jako neohrabané krabice, přinášejí i další výhody – například plnohodnotnou klávesnici, která je přece jen pro psaní vhodnější než dotyková obrazovka.

Predator Triton 900

Hybridy si berou to nejlepší ze světa notebooků i tabletů. Zároveň odbourávají celou řadu jejich nedostatků. Displej je prakticky vždy dotykový a díky speciální konstrukci je zařízení možné různě překlápět a otáčet nebo z něj vytvořit tablet. U některých modelů je dokonce možné klávesnici zcela odpojit.

S hybridy jsme se však doposud setkávali prakticky vždy jen u multimediálních strojů. Jak ale sílí popularita hraní na dotykových obrazovkách, především tedy počítačových tabletech a smartphonech, rozhodla se společnost Acer proměnit v hybrida také ryze herní stroj.

Parametry zatím tají

Je to v podstatě konvertibilní notebook s dotykovým displejem, který dokáže zastat i funkci tabletu, displej se jednoduše překlopí dopředu a položí na klávesnici.

Novinka láká na 4K displej a brutální výkon, který by měl stačit na většinu současných her. Bližší informace o hardwarové specifikaci však zástupci zatím neprozradili. Stroj má totiž především ukazovat to, jaká bude budoucnost hraní na laptopech. Alespoň tedy v podání Aceru.

V tuto chvíli tak není jasné ani to, kdy a za jakou cenu se Predator Triton 900 objeví v nabídce obchodů.