Acer Predator Thronos vypadá už na první pohled velmi futuristicky, celá konstrukce se totiž pne až do výšky 1,5 metru a kovová konstrukce vede přes hlavu uživatele až přímo před něj. Právě v této části jsou uchyceny tři 27palcové displeje, které jsou nedílnou součástí křesla.

Uvnitř se má ukrývat velmi výkonný počítač, který bude stačit i na ty nejnovější hry ve vysokém rozlišení. Přesné parametry herního stroje však zástupci společnosti na veletrhu neprozradili.

Acer Predator Thronos

FOTO: archív výrobce

Jisté je nicméně to, že křeslo má fungovat v podstatě jako celé herní doupě. Výrobce si od tohoto konceptu slibuje, že se mu podaří vtáhnout hráče lépe do hry, ergonomicky tvarovaný sedák totiž dovede přenést některé zážitky ze hry do skutečného světa.

Například když někdo nabourá ve virtuálním světě automobilem, Predator Thronos nasimuluje nárazy pomocí vibrací. Křeslo navíc bude schopné se díky mohutným vzpěrám naklonit až do úhlu 140°.

Kdy se začne zajímavá novinka od společnosti Acer prodávat, není zatím jasné. Lze nicméně očekávat cenovku pohybující se v řádech několika stovek tisíc korun, byť to zatím výrobce oficiálně nepotvrdil.

