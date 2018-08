jky, Novinky

Pokročilejším ze dvou nově představených kusů je přinejmenším pro profesionály Nikon Z7, který disponuje rozlišením 45,7 MP a standardním rozsahem citlivostí ISO 64 – 25 600, který je možné ještě v nastavení rozšířit na ISO 32 – 102 400. Na pultech obchodů by měl být už koncem září a předpokládaná cena činí 88 490 Kč.

Dostupnějším ze dvou ohlášených modelů je Z6. Ta má 24,5 MP a širší standardní rozsah citlivosti 100 – 51 200, který lze rozšířit na 50 – 204 800. Tento model by se však měl dostat do prodeje až o dva měsíce později. Předpokládaná cena pak činí 54 990 Kč.

Obě nové bezzrcadlovky vedle sebe

FOTO: archív výrobce

Ostré elektronické hledáčky



U obou přístrojů láká Nikon na kvalitní a velmi ostré elektronické hledáčky. Oba fotoaparáty podporují záznam videosekvencí 4K UHD (3 840 × 2 160) s obrazovým polem ve formátu kinofilmu při 30p a videosekvencí Full HD při 120p.

Co by však mohlo odradit některé profesionály, třeba svatební fotografy, je skutečnost, že obě nová těla disponují jen jedním slotem na XQD paměťové karty, které by v budoucnu snad měly podporovat i CFexpress karty. A ač jsou XQD karty obecně velmi spolehlivé, ne každý je ochotný riskovat ztrátu dat na kartě během důležitého focení.

Nikon Z7

FOTO: archív výrobce

Nikon Z7

FOTO: archív výrobce

Společně se dvěma novými bezzrcadly byly představeny také tři nové objektivy, které by se měly dostat na pulty také během letošního roku. Jde o objektivy Nikkor Z 24–70 mm f/4 S (26 990 Kč), širokoúhlý objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností Nikkor Z 35 mm f/1,8 S (22 990 Kč) a základní objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností Nikkor Z 50 mm f/1,8 S s poněkud příkrým naceněním 15 990 Kč. Všechny tyto tři objektivy jsou kompatibilní výhradně s novým bajonetem Z o větším průměru.

Ten, kdo si s těmito objektivy nevystačí, bude mít možnost využití adaptéru FTZ, který umožní na bezzrcadlech využití klasických F objektivů. Adaptér by měl stát 7490 Kč a měl by se dostat do prodej hned koncem září společně s modelem Z 7. Vzhledem k tomu, že zatím není ohlášen žádný Z objektiv s ohniskovou délkou vyšší než 70 mm, je zřejmé, že adaptér bude nutností skoro pro každého.

„I proto se bude prodávat ve zvýhodněné sadě s těly, kdy vyjde jen na 4000 Kč,” zaznělo na tiskové konferenci.

Nikon Z6

FOTO: archív výrobce

Nikon Z6

FOTO: archív výrobce

Chystají se nové objektivy



Velkým lákadlem bude v budoucnu také objektiv, který Nikon v současnosti vyvíjí. Jde o objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností a manuálním zaostřováním NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct. Lákadlem bude samozřejmě výjimečná světelnost, ač bude daní zřejmě větší rozměr objektivu. Kdy přesně bude tento objektiv představen, na čtvrteční akci ohlášeno nebylo.

Na pultech by se měl za několik týdnů také objevit objektiv s klasickým závitem AF-S 500mm f/5,6 PF, který by měl vážit jen něco přes 1,4 kilogramu, což je v obdobné kategorii poměrně výjimečné. Cena by měla činit 95 990 Kč.

Starší skla bude možné připojit přes speciální adaptér.

FOTO: archív výrobce