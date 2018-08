ort, Novinky

Akce zvaná GeForce Gaming Celebration se uskuteční v pondělí 20. srpna, tedy vpředvečer samotného zahájení Gamescomu.

Zástupci společnosti v pozvánce uvádějí, že si lidé budou moci na akci zahrát nejnovější hry, ale zároveň také, že „chystají velkolepé překvapení“. O tom pochopitelně nechtějí nic oficiálně prozradit, mohlo by nicméně jít o novou generaci herních karet od společnosti Nvidia.

Vydání nových grafických karet doposud vedení největšího výrobce grafických čipů na světě neustále oddalovalo. Důvod byl prostý, na skladech totiž leží milióny loňských modelů, o které není zájem. [celá zpráva]

Zlatá horečko opadla



Může za to hlavně zlatá horečka okolo kybernetických měn. K těžbě kryptoměn se totiž používá hlavně specifická výpočetní síla grafických karet, které během kryptománie značně podražily, trh s těmito komponentami je tak do jisté míry deformován. Výrobci se sice snažili vyrábět jako o život, ale stále to nestačilo.

Problém však nastal na přelomu roku, kdy hodnota bitcoinů a dalších virtuálních měn dramaticky klesla natolik, že se již příliš nevyplatilo kyberměny těžit. A logicky tedy klesla ruku v ruce s tím také poptávka po grafických kartách.

Zda se tedy konečně dočkáme nové generace grafik, se ukáže již za pár dní.