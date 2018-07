lez, Novinky

Klasický obdélníkový konektor, který využívá drtivá většina pevných disků a USB flashek, byl už před lety nahrazen standardem USB-C u klasického Macbooku. Zástupci Applu tehdy tvrdili, že je to kvůli jeho extrémně tenké konstrukci. Do těla s tloušťkou 13,1 mm by se zkrátka klasický konektor USB-A nevešel.

Jenže nový MacBook Pro tak tenký není, v pase má 1,49 cm. Přesto bychom u něj hledali klasický obdélníkový konektor marně. Výrobce opět vsadil pouze na kompaktnější standard USB-C. Menší MacBook Pro nabízí dva takové porty, větší hned čtyři.

Porovnání konektorů: úplně vpravo je USB-C, hned vedle pak klasický port USB-A.

FOTO: mif, Novinky

Pokud uživatelé chtějí připojit nějaké zařízení se starším portem USB-A, musí si koupit zpravidla speciální redukci, za kterou si výrobce nechá zaplatit více než tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že základní model MacBooku Pro se prodává za více než 50 000 Kč, nebude pravděpodobně další investice případným zájemcům příliš vadit. Problém bude představovat spíše to, když se redukce ztratí, což přece jen není tak moc nepravděpodobné.

Špičková výbava



V ostatních parametrech je nicméně nový MacBook Pro naprosto špičkový, na pulty obchodů přichází ve dvou velikostech. Menší bude vybaven čtyřjádrovým procesorem Intel Core, větší pak rovnou šestijádrovým. Rozdílné jsou také použité grafiky, menší provedení sází na integrovaný čip Iris Plus Graphics 655, větší pak na dedikované grafiky Radeon Pro 555X a 560X se 4GB pamětí.

MacBook Pro (2018)

FOTO: archív výrobce

Kapacita operační paměti se pohybuje od 8 GB do 32 GB. Na výběr je také z různých velikostí úložišť, a to od 256 GB do 4 TB. Vždy jde přitom o rychlé SSD jednotky.

Jedno z dalších vylepšení se týká obrazovek. Obě velikosti provedení nově nabídnou technologii True Tone, na kterou mohou být majitelé jablečných zařízení zvyklí již z iMaců nebo iPadů Pro. Jde v podstatě o technologii, která přizpůsobuje barevné podání podle okolního osvětlení. Nechybí ani druhý dotykový displej zvaný Touch Bar.

Více se o MacBooku Pro dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]