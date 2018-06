lez, Novinky

Prémiové televizory ve dnešní době lákají na rozlišení 4K, tedy 3840 x 2160 obrazových pixelů. To je v porovnání s levnějšími modely, které mají stále ještě standard Full HD (1920 x 1080 pixelů), přece jen citelně více.

Sharp LC-70X500 však nastavuje příčku ještě výš. Nabízí rozlišení 7680 x 4320 obrazových bodů. Proti standardu 4K nabízí tedy 8K rozlišení čtyřikrát více pixelů, ve srovnání s Full HD je tedy obraz dokonce až 16krát detailnější.

Porovnání různých velikostí rozlišení

FOTO: koláž Novinky.cz s použitím Profimedia.cz

Problém je nicméně v tom, že existuje jen velmi málo filmů a dalších videí, které jsou v rozlišení 8K natáčeny. To jinými slovy znamená, že případní zájemci sice budou mít kvalitní televizor s rozlišením 8K, ale stejně na něm budou pouštět videa v nižším rozlišení, která se budou přepočítávat. Postupem času by se to ale pochopitelně mělo změnit.

Výrobce se chlubí tím, že jeho technologie 8K upscalingu je tak kvalitní, že obraz bude o poznání lepší, než pokud by majitelé koukali na obyčejný televizor s rozlišením 4K.

Extrémně jemné rozlišení nabízí Sharp LC-70X500 na ploše o velikosti 70 palců, tedy 178 centimetrů. Samozřejmostí je podpora HDR obrazu (High Dynamic Range), který bývá často lákadlem prémiových televizorů. Ty dokážou pracovat s vysokým kontrastem a maximálním jasem, nečiní jim tedy problém zobrazit graficky náročné scény, ve kterých se prolíná velmi světlé a velmi tmavé pozadí.

Sharp LC-70X500

FOTO: archív výrobce

Vlastní operační systém, vysoká spotřeba



Novinka nabízí vlastní operační systém, díky kterému je možné do televizoru instalovat aplikace a přistupovat k internetu nebo nahrávat nejrůznější pořady. Konektorová výbava čítá USB, HDMI, Wi-Fi či sluchátkový konektor.

S ohledem na velkou obrazovku a vysoké rozlišení je nicméně nutné počítat s vyšší spotřebou. Výrobce uvádí, že typická spotřeba v zapnutém stavu činí 470 W. To ale patrně většině majitelů s ohledem na vysokou pořizovací cenu vadit nebude.

Sharp LC-70X500 už nabízejí první tuzemské obchody, skladem by měl být ještě během června. Cena byla výrobcem stanovena na baťovských 279 990 Kč.