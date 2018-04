lez, Novinky

Společnost Honor se doposud věnovala výrobě především chytrých telefonů, byť v posledních letech se snaží uspět také na trhu tabletů. V letošním roce však výrobce vůbec poprvé vstupuje do světa notebooků.

MagicBook bude patřit mezi ty výkonnější notebooky. Pracovní tempo totiž u něj budou udávat procesory osmé generace Intel Core i5 a Core i7 v kombinaci s grafickou kartou Nvidia GeForce MX150, která bude disponovat 2 GB GDDR5 vlastní paměti.

Nejde vysloveně o „herní železo“, ale i novější hry by měl tento notebook zvládnout, byť často v nižším rozlišení a se sníženými detaily.

Rychlý start, dlouhá výdrž

Další výbava čítá 8 GB operační paměti, do vínku dostal stroj také 256GB SSD jednotku. Podle zástupců podniku je díky výkonnému hardwaru celý stroj schopný nastartovat za do Windows za zhruba 7,5 sekundy, což je výborný výsledek. Výdrž by i s výkonnějšími součástkami měla být velmi slušných 12 hodin.

Honor MagicBook

FOTO: archív výrobce

Honor MagicBook

FOTO: archív výrobce

Displej má úhlopříčku 14 palců a nabízí rozlišení Full HD. Výrobce nicméně na tiskovce opakovaně zdůraznil, že díky velmi tenkým rámečkům má celý stroj rozměry jako běžný 13palcový laptop. Tloušťka zavřeného MagicBooku je velmi příjemných 15,8 mm a hmotnost činí 1,47 kg.

Prakticky celá konstrukce je vyrobena z hliníkové slitiny, která napomáhá k lepšímu chlazení daného stroje, a navíc dostatečně chrání všechny vnitřní součástky proti poškození i při méně šetrném zacházení. Právě tato konstrukce, zaoblené rohy a například i velmi prostorný touchpad dávají tušit, že se Honor inspiroval u Applu. Prakticky totožně totiž vypadá MacBook Pro.

Dostupnost v Česku je zatím neznámá

MagicBook byl představen v čínské premiéře, podobně jako nová vlajková loď Honor 10. Přestože jsou oba přístroje určeny primárně pro čínský trh, podle zkušeností z minulých let se tyto novinky budou postupně prodávat i v tuzemsku. [celá zpráva]

Koneckonců už v polovině května by se měla uskutečnit velká tiskovka, na které budou oznámeny právě modely pro Evropu, a tedy i pro český a slovenský trh. Do té doby si nicméně budeme muset počkat na informace o cenách a přesné dostupnosti.

Konkurenční Apple MacBook Pro

FOTO: archív výrobce

MacBook Pro se nabízí ve dvou velikostech

FOTO: archív výrobce