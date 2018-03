lez, Novinky

Společnost SteelSeries se zaměřuje na výrobu periferií pro profesionální hráče. Přestože v nabídce tohoto podniku nalezneme i levnější modely, zpravidla jsou ceny progamingového náčiní vyšší. A to platí i v případě nové řady herních sluchátek.

Podle nákupního rádce Zboží.cz, který provozuje společnost Seznam.cz, se totiž v tuzemských obchodech nabízí vrcholný bezdrátový model Arctis Pro Wireless za baťovských 9999 Kč. Základní provedení, které je však nutné připojovat kabelem, pak vyjde na polovinu. Ceny startují na 4990 Kč.

Uspokojí i náročné posluchače



Pořizovací cena nicméně odpovídá nabízené kvalitě. Sluchátka působí v praxi velmi bytelným dojmem a s největší pravděpodobností si nechají líbit i nepěkné zacházení. Pokud s nimi hráči po prohrané bitvě vzteky hodí někam do rohu místnosti, měla by to sluchátka díky hliníkové konstrukci přežít bez větší újmy.

Polstrování je mimochodem vyhotoveno ze speciálního AirWave materiálu inspirovaného prodyšným funkčním oblečením atletů. Součástí sluchátek je také zatahovací ClearCast mikrofon.

Arctis Pro

FOTO: archív výrobce

Headsety disponují měniči se silnými neodymovými magnety reprodukujícími Hi-Res Audio o frekvenci až 40 000 Hz, což je téměř dvakrát více než hodnoty standardních sluchátek (22 000 Hz). Nabízí dynamický rozsah 121 dB a zkreslení sinusového signálu -95 dB. To jsou parametry, které by měly uspokojit i velmi náročné posluchače.

Proti základnímu modelu Artic Pro přináší verze Wireless ještě navíc bezdrátovou konektivitu. Připojení je v takovém případě realizováno prostřednictvím USB vysílače s podporou 2.4G sítě zaručující bezztrátový přenos s velmi nízkou latencí až do vzdálenosti 12 metrů. Stejně tak je ale sluchátka možné připojit k mobilnímu zařízení prostřednictvím technologie Bluetooth.

Dvě baterie pro nepřetržité hraní



Bezdrátová sluchátka mají na rozdíl od kabelového řešení dvě vlastní baterie, v každém sluchátku se ukrývá jedna. Dohromady oba akumulátory stačí až pro 20 hodin nepřetržitého hraní, což je velmi slušná hodnota. Díky dvěma akumulátorům lze navíc neustále vyměňovat baterie za provozu a tím získat neomezený herní čas.

Cena je proti základnímu modelu o tolik vyšší, neboť součástí balení je také externí zvuková karta s OLED displejem. Díky ní je možné upravovat parametry zvukové reprodukce přímo, aniž by je uživatel musel hledat v nastavení připojeného zařízení.