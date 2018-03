mif, Novinky

Americký počítačový gigant s novým iPadem překvapil. Pravidelně totiž uvádí podobně důležité produkty na velkých tiskových konferencích, na které sezve novináře prakticky ze všech koutů světa. Letos ale bylo vše jinak.

Nový iPad se ukázal na malé akci v amerického Chicagu, na kterou bylo pozváno pouze pár vybraných amerických médií. Nejnovější přírůstek mezi tablety s logem nakousnutého jablka navíc neuvedl šéf Applu Tim Cook, jak bývá zvykem, ale místo něj na akci Greg Joswiak, který má v americkém počítačovém gigantu na starosti marketing operačního systému iOS a zařízeních, které s ním pracují.

„Zapomeňte na notebooky“

S novým tabletem cílí podnik především na školskou sféru. „Zapomeňte na notebooky. Nový iPad s 9,7palcovým displejem se vyrovná počítačům. A jemu se přitom nic nevyrovná,“ neskrýval pýchu nad novým přírůstkem do rodiny jablečných zařízení Joswiak.

Greg Joswiak, který má v americkém počítačovém gigantu na starosti marketing operačního systému iOS, ukazuje nový iPad.

FOTO: John Gress, Reuters

Narážel přitom na to, že proti standardním notebookům jsou výhody tabletů obecně nesporné. „Jak by vypadal počítač, kdybychom ho vynalezli dneska? Byl by tak výkonný, aby zvládl jakoukoli úlohu. Tak mobilní, aby se dal vzít všude. A tak intuitivní, že by šel ovládat jakýmkoli způsobem – dotykem, klávesnicí, klidně i tužkou. Dá se říct, že by to vlastně nebyl počítač. Byl by to nový iPad,“ prohlásil na akci Joswiak.

Právě podpora tužky, respektive dotykového pera Apple Pencil, je patrně největším vylepšením nového iPadu. Ta totiž doposud byla výsadou až dražších modelových řad. Americký podnik tvrdí, že tablet je díky němu všestrannější než papír. „Zapisuj si poznámky, maluj vodovkami nebo podepiš smlouvu. Jde to s bezprostřední odezvou a přesností do posledního pixelu. Apple Pencil se drží stejně přirozeně jako tužka, ale uděláš s ním daleko víc,“ pobízel přítomné na akci Joswiak.

Zároveň zdůraznil, že na novém iPadu je možné pracovat úplně stejně jako na klasickém notebooku, stačí připojit bluetooth klávesnici. A ta se mimochodem může ukrývat klidně i v obalu jablečného iPadu.

Ukázka systému rozšířené reality na novém iPadu

FOTO: archív výrobce

Rozšířená realita

K dispozici jsou tradičně již dva fotoaparáty. Ty mimochodem zvládnou skenovat dokumenty, ale zároveň si poradí i s rozšířenou realitou. Díky této technologii dokáže tablet začlenit virtuální objekty do reálného světa. Uplatnění by tato technologie měla najít opět především ve školách, a to při nejrůznějších vědeckých projektech.

Nový iPad má 9,7palcový Retina displej s LED podsvícením a technologií IPS. Nabízí rozlišení 2048 × 1536 při 264 pixelech na palec. Dotyková plocha je mimochodem opatřena speciální oleofobní vrstvou, která je odolná proti šmouhám. Na displeji by tak neměli ulpívat otisky prstů.

Srdcem tabletu je procesor A10 Fusion s 64bitovou architekturou, jehož nedílnou součástí je koprocesor M10. Ten by měl podávat dostatek výkonu prakticky za jakýchkoliv okolností, a to i v případě spuštění více náročných aplikací najednou. Vše samozřejmě běží pod operačním systémem iOS 11.

Nový iPad bude k dostání s wi-fi a LTE připojením, a to v kapacitách 32 a 128 GB. Ceny pro tuzemský trh zatím nebyly stanoveny, v USA se nicméně novinka bude nabízet od 299 USD (6200 Kč). Mělo by tak jít o vůbec nejlevnější tablet v nabídce amerického počítačového gigantu.

Nový iPad

FOTO: John Gress, Reuters