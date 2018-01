HomePod si odbyl premiéru už loni v červnu. Na pulty obchodů měl podle příslibu vedení Applu přijít před Vánocemi. [celá zpráva]

Apple HomePod

FOTO: Stephen Lam, Reuters

To se ale nakonec nestalo. „Už se nemůžeme dočkat, až uvedeme HomePod – revoluční chytrý reproduktor. Potřebujeme ale více času, abychom jej pro naše zákazníky připravili,“ uvedli zástupci amerického počítačového gigantu na konci listopadu.

Tehdy ještě nikdo netušil, kdy přesně se novinka začne prodávat. Zlom nastal až v tomto týdnu, neboť podnik s logem nakousnutého jablka oficiálně oznámil, že se tak stane v pátek 9. února.

Co umí?



HomePod je sofistikované zařízení. Dokáže obsluhovat chytrou domácnost na základě hlasových povelů, které mu uživatel zadá.

Pro majitele zařízení s logem nakousnutého jablka to není zas tak velká inovace, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde totiž o osobní asistentku Siri, kterou americký počítačový gigant v podstatě uzavřel do speciálního oválného reproduktoru.

Novinka se bude nabízet i v tmavém provedení.

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Díky tomu bude Siri schopná se snáze napojit na systémy pro chytré domácnosti a na dálku řídit například termostaty, různá zabezpečovací zařízení, přehrávat hudbu apod. Apple si přístroj cení na zhruba 350 dolarů, tedy v přepočtu 8200 Kč.

Sluší se nicméně podotknout, že podobná zařízení již nabízejí nějakou dobu i další výrobci. Loni byl představen například konkurenční model Google Home a už v roce 2015 Amazon Echo. Právě první zmiňovaný přístroj je již dostupný i v tuzemských obchodech za necelých pět tisíc korun. HomePod je tak o více než tři tisíce korun dražší.

Zcela nové zařízení představila společnost Apple naposledy na podzim roku 2014. Tehdy šlo o chytré hodinky Apple Watch. [celá zpráva]

Apple Watch

FOTO: archív výrobce