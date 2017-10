Kinect byl v podstatě prvním senzorem na světě, který v sobě kombinoval RGB kameru, hloubkové čidlo, širokospektré mikrofony a samostatný procesor pohánějící proprietární software. Oproti běžným 2D kamerám tak dokázal tento systém sledovat pohyb celého těla ve 3D režimu, reagovat na pokyny a příkazy, a dokonce rozpoznat i změnu zabarvení vašeho hlasu a emocí.

V podstatě tak šlo o systém, který dokázal hráče přenést do hry, bylo s ním možné například nakopnout míč v televizi, i když člověk stál ve skutečnosti před ní – a ovladač mohl klidně ležet někde na stole opodál.

Lepší herní zážitek

Jenže lidský mozek si velmi dobře uvědomoval, že není skutečně ve hře, ale že stojí pořád jen před obrazovkou. Toto změnily až systémy pro virtuální a rozšířenou realitu, ty dokážou hráče skutečně vtáhnout do děje daného titulu.

Systém Kinect pro Xbox 360

Ovládání hry pomocí Kinectu.

A není se tak čemu divit, že herní návrháři se začali soustředit právě na takovéto headsety. Pro nejrůznější systémy virtuální a rozšířené reality je aktuálně k dispozici daleko více titulů než pro Kinect. A i proto patrně tento herní senzor určený pro televizní konzoli Xbox nyní končí.

Pojmy virtuální a rozšířená realita jsou velmi často zaměňovány, přitom ale obě technologie pracují na odlišných principech.

Brýle pro virtuální realitu se snaží uživatele vtáhnout do simulovaného světa a jeho smysly zcela odříznout od skutečného světa. Oči tak zpravidla zcela zakrývá displej a na uších jsou umístěna sluchátka, která jsou velmi často součástí celého systému.

PlayStation VR

Systémy rozšířené reality většinou vypadají jako obyčejné brýle, přes které může uživatel vidět vše, co se děje okolo něho. Speciální displeje nebo kamery pak jen dokreslují virtuální předměty do skutečného prostoru. Vlastně tedy propojují virtuální svět s tím skutečným.

Na virtuální realitu vsadil například herní gigant Sony, ten již od loňského roku nabízí speciální headset zvaný PlayStation VR, který je taktéž určený pro televizní konzole. Pro hraní na klasických počítačích jsou pak určené například helmy Oculus Rift a HTC Vive.

Oculus Rift

Chytré brýle HTC Vive

Sázka na rozšířenou realitu

Ani Microsoft nezůstává v těchto trendech pozadu. Ten již několik let pracuje na systému rozšířené reality zvaném HoloLens. Zařízení na první pohled trochu připomíná lyžařské brýle. Ve skutečnosti jde ale o plnohodnotný počítač s vlastním procesorem i grafickou jednotkou, byť celé zařízení působí velmi kompaktním dojmem.

Přední část HoloLens je průhledná jako opravdové brýle. Když je má uživatel na sobě, vidí skutečné objekty před sebou. V rohu u každého oka se však ukrývá speciální kamera, která dokáže promítat obraz na hledí v reálném čase. V praxi to pak vypadá tak, jako by byl před vámi skutečně vytvořen virtuální předmět. Vše se ale odehrává pouze v náhlavní sadě.

Jak to funguje v praxi, demonstroval americký softwarový gigant na videu například na budovatelské hře Minecraft, jak je vidět na videu výše. Přijdete do obýváku a na stole před vámi se zobrazí kostičky virtuální stavebnice, které poskládáte tak, jako by tam ležela skutečná skládačka.

HoloLens přitom nemá najít uplatnění pouze u her, ale také u celé řady aplikací. Už nyní je k dispozici například program Skype. U něj se volající zobrazí na virtuálním displeji před vámi, a je jedno, jestli zrovna cestujete hromadnou dopravou, nebo sedíte doma na gauči.

