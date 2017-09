Na nedávném největším evropském veletrhu spotřební elektroniky IFA 2017, který se konal na začátku září v Berlíně, ukázali výrobci hned několik modelů robotických vysavačů, které tuto funkci nabízí. Představme si tři z nich.

Bosch Roxxter

Robotický vysavač Bosch Roxxter, který na IFA představil německý výrobce Bosch, je skutečným domácím pomocníkem pro 21. století. Bosch je velice aktivní na poli průmyslových robotů a nyní se rozhodl část z toho přenést i do našich domácností. Roxxter je tak prvním a v současnosti jediným robotickým vysavačem na světě, který může být aktivovaný a řízený digitální asistentkou Alexa od Amazonu.

Bosch Roxxter

FOTO: archív výrobce

Stačí vyslovit větu: „Alexa, tell the Home Connect robot to vacuum the kitchen!“ (Alexa se zatím ještě nenaučila česky.) A robot neprodleně vysaje vaši kuchyň. Tento chytrý domácí pomocník si automaticky vytváří mapu v aplikaci Home Connect, přes kterou ho můžete zavolat. Můžete mu ovšem nastavit i oblasti, kterým se má vyhnout. Může například vysávat pouze v kuchyni nebo obývacím pokoji, ale vyhne se dětskému pokoji, kde by hrozilo, že vysaje dětské hračky poházené po podlaze.

Ačkoli je hlavní úlohou roxxtera udržovat pořádek ve vašem domově, umí i něco navíc. Kromě úklidu poslouží i jako hlídač. Přes svou přední kameru může sledovat, co se u vás doma děje, když tam nejste, a upozorní vás, když tam vnikne zloděj. Dostupnost na trhu ani cenu však Bosch zatím nesdělil.

Elektrolux PUREi9

Společnost Elektrolux se nyní snaží o návrat v segmentu robotických vysavačů, když na svůj trilobite nenavázala a nechala si zatím utéct konkurenci. Čekání se však, zdá se, vyplatilo. Nový Elektrolux PUREi9 nabízí nejen připojení k internetu přes wi-fi, takže ho můžete ovládat přes svůj mobilní telefon odkudkoli, ale i řadu dalších pokročilých funkcí.

Elektrolux PUREi9

FOTO: archív výrobce

V mobilní aplikaci si snadno nastavíte rozvrh vysávání, takže máte po návratu domů vždy uklizeno. Vysavač je vybavený systémem 3D Vision, který pomocí laserů mapuje místnost a v kombinaci s funkcí ClimbForceDrive zajišťuje, aby se vyhnul překážkám, aby se nezasekl na kobercích a pod nábytkem, nebo dokonce aby nespadl ze schodů. Navigace s 3D mapováním vysavač přesně a efektivně vede na cestě vysávání. Zajišťuje, aby se robot vyhnul překážkám. Díky praktickému trojúhelníkovému tvaru pak dokonale vysaje i rohy, s čímž mají většinou kulaté vysavače problémy.

Elektrolux PUREi9 nyní vstupuje na český trh. Od října 2017 bude dostupný za doporučenou prodejní cenu 24 999 Kč.

Samsung Powerbot VR20M707CWD

To robotický vysavač Samsung Powerbot VR20M707CWD se již na českém trhu prodává. Jeho cena je podle Zboží.cz 21 990 Kč. Stejně jako Elektrolux ho můžete ovládat na dálku přes internet, ke kterému se připojí přes zabudované wi-fi.

Jediným dotykem v mobilní aplikaci můžete vysavač spustit nebo zastavit, naplánovat čas vysávání nebo zkontrolovat historii čištění. Nezáleží přitom, jestli se nacházíte ve stejné místnosti nebo na druhém konci světa. Jediné, co potřebujete, je připojení k internetu.

Samsung Powerbot VR20M707CWD

FOTO: archív výrobce