Nikon už má od počátku minulého roku jako svůj vlajkový model Nikon D5. Tento fotoaparát ryze pro profesionály používají ve velkém hlavně sportovní fotografové kvůli jeho sekvenčním schopnostem a obecně hodně nabušeným parametrům. Model D810 však velmi dobře fungoval jako jakýsi přechod mezi zanícenými nadšenci do kvalitní fotografie a samotnými profesionály, kteří se fotografováním živí. Využívaly ho obě strany a mnozí jej mají jako svůj hlavní fotoaparát stále.

I tentokrát se dá očekávat, že si nový model najde své fandy napříč fotografickými odvětvími a zaujme nejen krajinkáře a milovníky makra, ale třeba i sportovní fotografy a fotografy divoké zvěře.

Nástupce D810



Nový Nikon D850 svého tři roky starého bratříčka zastiňuje hned v několika ohledech. Tím prvním a zcela základním je rozlišení. Místo 36.3 MP nastupuje nyní na scénu 45.7 MP.

Znamená to jednoduše to, že se svým fotoaparátem budete nyní moci zachytit více detailů, pokud váš subjekt zabírá velkou část snímku, a nebo budete moci fotografii výrazně více ořezávat, což zase ocení třeba fotografové divoké zvěře či ptáků. Obrazový procesor EXPEED 5 je ve zpracování snímků pak značně výkonnější než procesor EXPEED 4, kterým disponoval model D810.

Při připojení battery gripu s výkonnými bateriemi umožňuje fotoaparát sériové snímání devíti snímků za vteřinu. To využijete zejména při focení sportu a pohyblivých scén.

FOTO: Novinky

D850 je schopná fotit sedm snímků za sekundu a dokonce ještě o dva více, připojí-li se k ní battery grip s výkonnými bateriemi, které používá Nikon D5. Displej má vyšší rozlišení a je nejen dotykový, ale také výklopný, což ocení zejména ti, kteří s tímto fotoaparátem plánují točit videa a nebo se jednoduše jen nechtějí ke svému fotoaparátu neustále sklánět. Pokud jste si však oblíbili interní blesk u modelu D810, tak se dočkáte překvapení - D850 totiž už interním bleskem nedisponuje.

4K video a různě velké RAW soubory

A v čem ještě doznala D850 změn oproti staršímu modelu? Má vestavěné bluetooth, třikrát více ostřících bodů, umožňuje natáčet video ve 4K a můžete s ní točit také slow motion videa.

Vzhledem k většímu rozlišení počítejte ale také s tím, že budou snímky zabírat více místa a fotoaparát bude mít vyšší nároky na rychlost paměťových karet (SD/SDHC/SDXC a XQD). To zejména pokud budete chtít fotit v plném rozlišení a také do RAWu. Novinkou je, že budete moci fotit i do menšího a středního RAWu, čímž můžete ulehčit bufferu a zaplňovat paměťové karty pomaleji.

Tento snímek byl vyfocen na ISO 25 600. Přesto lze označit zrnitost a šum za minimální.

FOTO: Novinky

Detailní výřez snímku s ISO 25 600.

FOTO: Novinky

A to dost možná nejzajímavější na závěr. Pokud někdy fotíte ve zhoršených světelných podmínkách, rádi fotíte v noci a nebo se prostě nekamarádíte se stativem a vše pokud možno fotíte z ruky, asi vás nadchne to, do jakých výšek můžete vyšponovat ISO, aniž byste tím nikterak významně degradovali kvalitu fotografie.

Během několika chvil, po které jsme měli fotoaparát k dispozici, jsme jej podrobili testu, jak vypadá snímek focený na ISO 25 600. A výsledek je vskutku překvapující. Samozřejmě, barvy se už drobně vytrácejí a bystřejší oko už si nedostatků všimne. Přesto ale ruku na srdce - kdy asi tak ISO 25600 skutečně použijete? Moc často asi ne.

Nikon D850 je již v některých obchodech dostupný. Určitě to ale není „hračka“ pro každého, jeho cena totiž podle nákupního rádce Zboží.cz startuje na 96 690 Kč. To je přitom cena za pouhé tělo, k pořizovací ceně je tak nutné připočítat ještě zpravidla několik desítek tisíc za objektivy. Na to jsou ale vášniví fotografové zvyklí…