Zářnou budoucnost systémům pro virtuální a rozšířenou realitu předvídají analytici IDC ve své nejnovější zprávě.

Ti připomněli, že už v loňském roce se těšily nejrůznější brýle a headsety nebývalé popularitě. Prodalo se více než 9,2 miliónů systémů pro virtuální realitu a přes 162 tisíc zařízení z oblasti rozšířené reality. V těchto číslech jsou přitom započítány nejen pokročilé modely pro televizní konzole a klasické počítače, ale také jednodušší systémy pro smartphony.

Do roku 2021 by měla prodejní čísla podle IDC dramaticky stoupnout. Brýlí pro virtuální realitu by se mělo prodat více než 67,1 miliónu a headsetů pro rozšířenou realitu pak přes 24,5 miliónu. Dohromady by se tak mělo prodat bezmála 92 miliónů zařízení.

Systémům pro virtuální a rozšířenou realitu se věnuje již celá řada velkých výrobců. Například Lenovo, Google, HTC, Microsoft či Alcatel.

Virtuální vs. rozšířená realita

Pojmy virtuální a rozšířená realita jsou velmi často zaměňovány, přitom ale obě technologie pracují na odlišných principech.

Brýle pro virtuální realitu se snaží uživatele vtáhnout do simulovaného světa a jeho smysly zcela odříznout od skutečného světa. Oči tak zpravidla zcela zakrývá displej a na uších jsou umístěna sluchátka, která jsou velmi často součástí celého systému.

Systémy rozšířené reality většinou vypadají jako obyčejné brýle, přes které může uživatel vidět vše, co se děje okolo něho. Speciální displeje nebo kamery pak jen dokreslují virtuální předměty do skutečného prostoru. Vlastně tedy propojují virtuální svět s tím skutečným.