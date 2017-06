Všechny detaily o novém Xboxu, který byl dříve znám pod kódovým označením Scorpio, byly odhaleny na veletrhu E3 v americkém Los Angeles. Společně s ním se ukázala řada nových her, jak Novinky.cz informovaly již dříve.

Největší rozruch byl ale samozřejmě okolo nové herní konzole. „Konzole Xbox One X vznikla, aby byla nejlepší konzolí na hraní a na vývoj her,“ prohlásil viceprezident herní divize Microsoftu Phil Spencer.

Zpětná kompatibilita

„Xbox One je jedinečný herní systém, navržený tak, abyste si zahráli nejlepší hry minulosti, dneška i budoucnosti. Hry a příslušenství Xbox One, které už vlastníte, jsou kompatibilní s Xbox One X. Pokud patříte k hráčům, pravděpodobně už máte vytvořenou knihovnu her, které se budou hrát lépe, a které budou vypadat lépe na Xbox One X,“ konstatoval Spencer.

Xbox One X

FOTO: archív výrobce

Srdcem herního stroje bude osmijádrový čip od AMD, který bude udávat pracovní tempo při frekvenci 2,3 GHz. Grafické jádro bude tvořit 40 speciálně upravených výpočetních jednotek taktovaných 1172 MHz. Dohromady by tak Scorpio mělo nabídnout výkon šest teraflops, což je ze současné generace konzolí nejvyšší hodnota.

Díky tomu bude stačit na plnohodnotné hraní ve 4K rozlišení, jednotlivé tituly tak nabídnou více detailů a jemnější obraz. Sluší se připomenout, že na hraní ve 4K při vysokých detailech přitom není připravena ani celá řada herních počítačů, které se aktuálně nabízejí v obchodech. A pokud již lidé chtějí hrát ve 4K, zpravidla musí sáhnout hluboko do peněženky.

Většina současných herních PC a také prakticky všechny nabízené televizní konzole jsou určeny pro hraní ve Full HD, tedy v rozlišení 1920 x 1080 obrazových bodů. Standard 4K přitom nabízí rozlišení 4096 x 2304 obrazových bodů.

Lépe budou vypadat i starší hry

Vysoký výkon u nové konzole od amerického softwarového gigantu by měly být schopny využít i starší hry, díky bezplatné aktualizaci totiž budou vylepšeny, aby běžely ve 4K rozlišení. Řeč je například o titulech Gears of War 4, Forza Horizon 3, Minecraft, Resident Evil 7, Final Fantasy 15, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands a Rocket League.

Xbox One X se začne prodávat až před Vánocemi, konkrétně 7. listopadu. Případné zájemce vyjde na 13 490 Kč.

Loňský Xbox One S

FOTO: archív výrobce