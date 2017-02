AMD to nemělo v minulých letech příliš jednoduché. O nadvládu nad trhem s procesory totiž neustále bojuje s konkurenční společností Intel, která je aktuálně světovou jedničkou. A právě nové procesory by to mohly změnit.

Hlavní problém je totiž v tom, že AMD se soustředilo v nedávné minulosti především na výrobu čipů střední a nižší třídy. Nejlepší – a pochopitelně nejdražší – modely cílící na IT profesionály v nabídce chyběly úplně. Situace však nyní bude jiná, Ryzeny mají patřit k těm nejvýkonnějším procesorům na trhu.

Osm jader, 16 vláken

Všechny modely z rodiny Ryzen 7 mají osm jader a 16 vláken, TDP u dvou výkonnějších modelů 1800X a 1700X je 95W, TDP u modelu 1700 je pak 65 wattů. Základ nabídky tvoří poslední zmiňovaná verze, jejíchž osm jader udává pracovní tempo při frekvenci 3,0 GHz, přetaktovat se však dokážou až na 3,7 GHz. Případní zájemci za tento čip zaplatí 9800 Kč.

Model 1700X je pak taktován na 3,4 GHz a v boostu dokáže pracovat až na 3,8 GHz. Vrchol nabídky tvoří verze 1800X díky taktu 3,6 GHz, respektive 4,0 GHz při přetaktování. Ceny těchto dvou procesorů jsou 12 000 Kč a 15 000 Kč.

Za zmiňované částky jsou už všechny novinky dostupné v rámci předobjednávek v tuzemských obchodech. Fyzicky skladem je však budou mít až 2. března.

„Před čtyřmi lety jsme začali pracovat na procesorovém jádře Zen s cílem přinést bezprecedentní generační výkonnostní zisk a vrátit možnost volby a inovaci do segmentu vysoce výkonných procesorů. Již 2. března uvádíme rodinu procesorů Ryzen 7 na trh a nadšenci a hráči z celého světa uvidí v akci Zen, který oživí desktopový PC trh,“ uvedla prezidentka společnosti AMD Lisa Su.

Jaký bude výkon v praxi?

Během oficiální prezentace se společnost AMD také pochlubila výsledky výkonnostního srovnání s přímou konkurencí. Nejvýkonnější čip Ryzen 7 1800X postavila proti modelu Intel Core i7-6900K, který i přes podobné parametry stojí prakticky dvakrát tolik co novinka od AMD – tedy 30 000 Kč.

I přes poloviční cenovku však Ryzen 7 1800X vyhrál ve výkonnostních testech Cinebench R15 a Handbrake. Lepší výsledky podával také při hraní her ve vysokém rozlišení 4K. S ohledem na nízkou pořizovací cenu je tedy výkon opravdu špičkový.

Je však nutné zdůraznit, že jde skutečně o srovnání pracovníků AMD, prvních reálných testů z praxe se dočkáme až po začátku prodeje, tedy po 2. březnu. Navíc zajímavé bude srovnání Ryzenů s novějšími procesory z edice Kaby Lake, které jsou přece jen novější než zmiňovaný Intel Core i7-6900K.