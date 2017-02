Herní notebooky táhnou, prodaly se jich milióny

Není žádným tajemstvím, že v posledních letech se většina uživatelů stále častěji přesouvá z klasických stolních počítačů na notebooky. A to nejen při práci, ale také při hraní her. Extrémně výkonné notebooky určené pro hráče jsou totiž v kurzu, vyplývá to z údajů jednotlivých výrobců, jak upozornil server Next Power Up.