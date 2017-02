Nový digitální televizní standard DVB-T2 bude v Česku zaveden k 1. únoru 2021. Počítá s tím Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, kterou minulý týden schválila vláda. Díky DVB-T2 půjde do jednoho vysílacího multiplexu vložit více televizních stanic, tedy více dat, a tím se rozšíří nabídka divákům a uživatelům. Obraz je navíc přenášen ve vysokém rozlišení a v řadě případů nabízí sytější barvy. Letos na podzim by měly začít vysílat tři přechodné sítě DVB-T2. Provozovat je budou Česká televize, České radiokomunikace a Digital Broadcasting. Aktuálně používaný standard DVB-T bude možné naladit až do zmiňovaného února 2021. Pak jej čeká stejný osud jako dříve analogové pozemní televizní vysílání – jeho provoz bude ukončen a místo něj bude k dispozici zmiňovaný standard DVB-T2. [celá zpráva]