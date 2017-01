„Dva prototypy projektu Valerie byly ukradeny na našem stánku v rámci veletrhu CES. Produkty zmizely z místnosti určené pro tisk přibližně ve čtyři hodiny odpoledne v neděli,“ prohlásili zástupci společnosti.

Ti zároveň podotkli, že nabízejí odměnu ve výši 25 000 dolarů (bezmála 640 000 korun) za informace, které povedou k dopadení zloděje nebo zlodějů. „Tato nabídka je platná po dobu jednoho roku,“ stojí v prohlášení společnosti.

Razer Valerie

Detailní pohled na mechanizmus uchycení jednoho z postranních displejů.

Tak vysoká odměna není vůbec překvapivá. Prototypy totiž mají zpravidla daleko vyšší cenu než notebooky, které se objeví ve volném prodeji. A v případě modelu Valerie se navíc počítá, že jeden notebook ve vrcholné konfiguraci bude stát více než sto tisíc korun i v případě sériové výroby.

Vedení společnosti se netají ani tím, že by krádež mohla souviset se špionáží. „Průmyslovou špionáž bereme velmi vážně. Je to podvod, a pokud to bude souviset i s tímto případem krádeže, doporučujeme pachatelům, aby se seznámili s nemalými postihy, které jim za to hrozí,“ uvedli zástupci Razeru.

Valerie je vůbec první notebook na světě, který je vybaven hned třemi obrazovkami. Ty mohou sloužit k práci, ale samozřejmě i k zábavě – k hraní her. Výkon má totiž dostatečný i na hraní těch nejnovějších her. V jeho útrobách se ukrývá procesor Intel Core i7 společně s grafickou kartou Nvidia GTX 1080. Kombinace těchto dvou komponent zajišťuje mimochodem podporu i moderních systémů pro virtuální realitu.

Nejvíce uživatelů ale budou patrně zajímat použité obrazovky. Každá má úhlopříčku 17,3 palce a rozlišení 4K. Zajímavé jsou i konstrukčně – v základu totiž uživatel používá pouze jeden panel a teprve když potřebuje další, jednoduše je vysune. Ve složeném stavu tak novinka bez nadsázky vypadá jako obyčejný notebook.

Žádné další parametry však výrobce zatím neprozradil. Razer Valerie je totiž v současnosti pouhý prototyp a vedení podniku zvažuje, zda tento stroj začít v letošním roce sériově vyrábět. Zájem na výstavišti v Las Vegas byl však tak ohromný, že uvedení na pulty obchodů je velmi pravděpodobné.

„Informace o odcizených noteboocích z veletrhu CES mohou lidé zasílat na e-mailovou adresu legal@razerzone.com,“ uzavřeli zástupci společnosti.

Na první pohled jde o tuctový notebook.

Razer Valerie

