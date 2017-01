CES 2017: Obří zakřivený notebook v hlavní roli

Na veletrhu CES byla k vidění celá řada zajímavých počítačů, a to platí i o výstavní ploše společnost Acer. U ní byl největší zájem o doslova obří herní notebook se zakřiveným displejem. A to i přes to, že o úplnou novinku v případě modelu Predator 21 X vlastně ani nejde.