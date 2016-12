Závidět bude i Arabela. Prsten pro ovládání mobilů míří do Evropy

Po roce čekání by měl do Evropy, potažmo do České republiky, dorazit chytrý prsten Neyya. Ten sice vypadá na první pohled jako výplod nějakého zlatníka, ve skutečnosti jde však o sofistikovanou nositelnou elektroniku, s níž je možné ovládat chytré telefony. S trochou nadsázky se dá říci, že takový ´kouzelný´ prsten neměla ani pohádková princezna Arabela.