Do roku 2020 má vzrůst zájem o virtuální brýle v porovnání s letošním rokem na desetinásobek. To jinými slovy znamená, že za tři roky by se mělo prodat na 20 miliónů headsetů.

V letošním roce je podle analytiků zájem především o levnější a jednodušší modely, které fungují společně s nějakým dalším zařízením – buď chytrým telefonem, počítačem nebo televizní konzolí.

Vyhrává PlayStation



Absolutním bestsellerem je PlayStation VR od společnosti Sony, kterého se mělo údajně po celém světě prodat více než 800 tisíc kusů. Přestože konkurenční brýle HTC Vive jsou k dostání déle, prodalo se jich méně – podle odhadů analytiků 500 tisíc kusů.

První trojku nejpopulárnějších headsetů uzavírá Oculus Rift se 400 tisíci prodaných jednotek. Další pozice pak tak trochu překvapivě obsadili v našich končinách nepříliš známí výrobci, jde totiž převážně o asijské podniky Deepoon, Idealens, 3Glasses či ANTVR.

PlayStation VR

FOTO: archív výrobce

Chytré brýle HTC Vive

FOTO: archív výrobce

Oculus Rift

FOTO: mif, Novinky

Boomu by se měla virtuální realita v nadcházejících letech dočkat především díky tomu, že na pulty obchodů se dostanou citelně levnější brýle. Místo cenovky pohybující se nad hranicí 20 000 korun by se nové brýle měly prodávat v přepočtu za zhruba 7500 Kč.

Počítá s tím alespoň americká společnost Microsoft, která se dohodla s různými výrobci hardwaru, že jejich modely budou kompatibilní s operačním systémem Windows 10. První kousky by se měly na pultech obchodů objevit už zkraje nadcházejícího roku.

Fungovat budou i s pomalými PC

Žádné konkrétní parametry virtuálních brýlí však nejsou k dispozici. Podle serveru The Verge však headsety budou pro svůj provoz potřebovat buď čtyřjádrový procesor, nebo dvoujádrový podporující technologii hyperthreading – právě díky ní se totiž čip hlásí v počítači jako čtyřjádrový, i když má jádra pouze dvě. Dále je nutná grafická karta podporující rozhraní DirectX 12, 4 GB operační paměti a 1 GB volného místa na pevném disku.

Nutno podotknout, že tyto parametry běžně splňují i několik let staré stroje. Jedinou další podmínkou je podpora rychlého rozhraní USB 3.0. Tento novější standard sice starší PC mít nemusí, na druhou stranu vyřešit jeho absenci může redukce, která se běžně prodává v obchodech za pár stokorun. [celá zpráva]