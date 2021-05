Za blokování politických kandidátů milionová pokuta, vyhrožuje Florida sociálním sítím

Zákon obsahuje i ustanovení týkající se aktivit uživatelů, kteří se neuchází o volené posty, píše list The Washington Post (WP). Těm dává možnost žalovat technologické společnosti, pakliže mají za to, že nejsou v regulaci obsahu na svých platformách konzistentní. „Tenhle zákon je pro obyčejné Floriďany,” odpověděl v pondělí DeSantis na otázku, zda je úprava přijímána kvůli Trumpovi, který od odchodu z Bílého domu na Floridě žije.

Sociální sítě proti postupu jihovýchodního státu protestují. „Představte si, kdyby vláda žádala po církvi, aby na svém profilu na sociální síti povolovala komentáře nebo reklamu třetí strany propagující potraty,” řekl při březnovém slyšení šéf lobbistické skupiny NetChoice, která zastupuje Facebook i Twitter. Uvedený postup by podle něj porušoval první dodatek americké ústavy garantující svobodu slova, přičemž stejně by tomu prý bylo s novým zákonem, „jelikož by nutil sociální sítě sdílet obsah, který by jinak nepovolovaly”.