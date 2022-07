Umělá inteligence by mohla zlepšit životní podmínky v chovech kuřat

Umělá inteligence by mohla zlepšit životní podmínky kuřat chovaných ve velkochovech tím, že by naslouchala jejich kdákání. Vyplývá to z výzkumu, o kterém napsal list The Guardian. Technologie, kterou při studii vědci testovali, správně rozlišila kdákání strádajících kuřat od ostatních zvuků ve stodole s přesností 97 procent. Podle expertů by mohla být široce dostupná do pěti let.