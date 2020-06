Timothy Berners-Lee patří k praotcům internetu

Ale nebylo to hned. Koncem roku 1981 totiž TBL vypršel původní šestiměsíční kontrakt s CERNem, a on odešel pracovat pro firmu Image Computer Systems. Po návratu do Ženevy v polovině 80. let svůj někdejší nápad rozpracoval, takže jej na jaře 1989 mohl CERNu nabídnout jako řešení dlouhodobých problémů se sdílením dat mezi vědeckými týmy.