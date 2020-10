Spojené státy nebudou jediné, na technologické giganty si došlápne také Evropská unie

Restrikce mají být přitom v Evropě větší než v USA. Za velkou louží se totiž v současnosti zabývají skutečně jen čtyřmi nejsilnějšími hráči na trhu – tedy zmiňovanými společnosti Amazon, Apple, Google a Facebook, ale v Evropě mají zákonodárci na mušce podle Financial Times hned 20 velkých podniků.

O jaké firmy má jít konkrétně, zatím nebylo upřesněno. Lze nicméně předpokládat, že půjde přinejmenším o čtyři stejné společnosti jako v USA. Seznam by měl být vytvořen podle jasných kritérií – například podílu na trhu či počtu uživatelů.

Chystaná opatření by měla zajistit, že bude omezena tržní síla dotčených podniků. Technologické giganty by musely podle plánu plnit přísnější regulační nařízení než jejich menší konkurenti, což by podle očekávání mělo vést k potlačení monopolních praktik.