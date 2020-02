Před umělou inteligencí je potřeba se chránit, burcovali europoslanci

Europoslanci tento týden schválili usnesení, které vyzývá Evropskou komisi k zajištění větší ochrany spotřebitelů před výrobky a službami s prvky umělé inteligence. Komise by podle rezoluce měla vnést větší transparentnost do automatizovaných rozhodovacích procesů a upravit evropská pravidla týkající se bezpečnosti a odpovědnosti tak, aby do jejich působnosti nově spadaly i produkty využívající umělou inteligenci.