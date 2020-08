Musk dá lidem čip do hlavy, aby mohli ovládat elektroniku. Ještě letos

Společnost Neuralink, která stojí za stejnojmenným mozkovým implantátem, představil světu Musk loni v červenci. Už při první prezentaci to vypadalo, že výzkum je tak daleko, že je otázkou maximálně pár měsíců, než se čipy objeví u prvních lidí.

Za poslední rok jsme toho ale o Neuralinku moc neslyšeli a rozhodně jsme se nedočkali žádného zlomového bodu, který by „posunul svět elektroniky směrem kupředu“, jak Musk sliboval. Změnit by se to mělo podle serveru TechCrunch 28. srpna, kdy údajně Neuralink oznámí detaily o prvních testech na lidech.