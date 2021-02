Konec Googlu v Austrálii? Pomůže Microsoft

„Mohu vám sdělit, že Microsoft si je celkem jist, že by na tom Australané nebyli hůře,” řekl Morrison sdružení novinářů National Press Club of Australia. „Jsou to velké technologické společnosti a pro Austrálii je, myslím, důležité nastavit pravidla, která jsou nejvhodnější pro naše lidi,” pokračoval. „Ke správnému fungování demokracie je nezbytné udržitelné zpravodajské prostředí, jemuž se dostává obchodní podpory,” dodal.

Austrálie se chystá schválit zákon, který by donutil technologické giganty domluvit se s místními vydavateli a zpravodajskými médii na platbách za jejich obsah vložený do výsledků vyhledávání nebo zpravodajství. Pokud by se strany nedomluvily, vláda by jmenovala arbitra, který by o ceně rozhodl.