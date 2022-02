Co bude s naší digitální stopou? Většina lidí to před smrtí vůbec neřeší

Problematika s digitální stopou zemřelých se netýká pouze sociálních sítí, ale například také historie vyhledávání na internetu. Podle průzkumu téměř třetina lidí (30 %) vůbec nepřemýšlí o tom, co se s jejich daty stane poté, co zemřou.

Naproti tomu 37 % respondentů uvedlo, že by jim nepřipadalo divné mít přístup k profilu zesnulého rodiče, pokud by v závěti zanechal své přihlašovací údaje.

Zcela opačně se vyjadřují ale v případě, kdy by se to mělo týkat jich samotných – podobné procento respondentů by se cítilo nepříjemně, kdyby měli svoje přihlašovací údaje k sociálním médiím zanechat ve vlastní závěti.