Americká vláda si posvítí na technologické firmy. Kvůli uživatelským datům

Desítky otázek budou široce pojaté – od toho, jak se data spotřebitelů využívají k rozhodnutí o úvěru, až po to, jak společnosti na jejich základě personalizují reklamu. Získané informace úřad plánuje podrobit veřejné diskusi, uvedly zdroje.

Opatření CFPB je nejnovějším krokem administrativy prezidenta Joea Bidena, která činnost velkých technologických společností pečlivě zkoumá. Do některých vládních úřadů nastoupily osoby, které tvrdí, že nedostatečné prosazování antimonopolních pravidel, zejména v technologickém sektoru, umožnilo dominantním firmám omezovat konkurenty a potlačovat hospodářskou soutěž. Patří mezi ně například předsedkyně Federální obchodní komise (FTC) Lina Khanová anebo Tim Wu, což je zvláštní asistent prezidenta Bidena pro technologie a politiku hospodářské soutěže.

„Bude zcela zásadní, aby se CFPB důkladně podíval na to, jak velké technologické a další společnosti vstupují do finančních služeb a jaký to má dopad na naše soukromí a naše osobní údaje,” konstatoval už v březnu šéf úřadu Rohit Chopra. Ten CFPB vede od loňského října, dříve působil ve Federální obchodní komisi. Tam se mimo jiné postavil proti rekordní pokutě pět miliard dolarů (110 miliard korun), kterou Facebooku vyměřila FTC za porušování ochrany soukromí. Částka byla podle Chopry nízká.