Trojského koně Ursnifa nasazují kyberzločinci stále častěji, jdou po penězích

Chytré telefony, tablety i klasické počítače jsou pro většinu tuzemských uživatelů dnes již naprostou samozřejmostí. S jejich zabezpečením si však řada lidí hlavu vůbec neláme. Tím dávají prostor pro útok hackerů.

Bez antiviru tak nemá běžný uživatel prakticky žádnou šanci si všimnout, že byl jeho přístroj infikován. Každý tablet a chytrý telefon a pochopitelně také počítač by tak měl být vybaven bezpečnostním softwarem, který bude všechny hrozby neustále hlídat.

Antivirus by měl být samozřejmostí i na klasických počítačích. Sluší se nicméně podotknout, že nezvané návštěvníky dokážou v počítači nebo mobilu odhalit speciální programy. Jde například o aplikace, které se soustředí pouze na špionážní software a hledání trojských koňů.

Jiné programy zase dokážou v operačním systému nalézt tzv. keyloggery, které jsou schopné zaznamenávat stisk každé klávesy a nasbíraná data odesílat útočníkovi.

Na PC i mobilu by měl být nainstalován vždy jen jeden bezpečnostní program svého druhu. Dva antiviry na disku dokážou udělat pěknou neplechu. Samotný antivirus ale zárukou bezpečí není. Uživatelé by neměli zapomínat na pravidelné stahování všech bezpečnostních záplat, a to pro samotný operační systém i doinstalované programy. Nejrůznější trhliny v softwaru totiž útočníci také zneužívají k útokům.