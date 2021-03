Mladík dostal tři roky natvrdo za hackerský útok

Grahamu Ivanovi Clarkovi bylo v době, kdy hackerský útok provedl, teprve 17 let. Přiznání viny a dohoda s obžalobou mu umožnila vyhnout se minimální sazbě deseti let vězení, která mu hrozila, pokud by se soud rozhodl soudit ho jako dospělého. Pokud by ale porušil podmínku, pak na něj bude čekat povinný minimálně desetiletý trest.