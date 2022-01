Měsíce pečlivě sledují, pak udeří. BlueNoroff drancuje účty startupů

Když se BlueNoroff dostane do počítače, je to teprve začátek celé práce hackerů. Nezvaný návštěvník stahuje do napadeného systému další nástroje sledování oběti, keylogger pro zaznamenávání každého stisku klávesnice a pořizovač screenshotů.

„Vzhledem k tomu, že útočníci neustále přicházejí se spoustou nových metod pro oklamání a zneužití obětí, měly by i malé firmy vzdělávat své zaměstnance v základních postupech kybernetické bezpečnosti. Zvláště důležité je to v případě, že firma pracuje s kryptoměnovými peněženkami – na používání kryptoměnových služeb a rozšíření do prohlížečů není nic špatného, mějte však na paměti, že je to také atraktivní cíl pro APT i kyberzločince. Proto je třeba tento sektor dobře chránit,“ doplnil Seongsu Park.