Jak se dostane virus do PC? Stačí otevřít speciálně upravený Excel dokument

To ale bohužel neznamená, že by útočníci měli svázané ruce, když budou chtít tyto trhliny zneužít. V minulosti se totiž potvrdilo již několikrát, že řada uživatelů i administrátorů si s instalacemi nových aktualizací hlavu příliš neláme, a to ani několik měsíců po jejich zveřejnění.