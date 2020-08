Falešné poukazy i vyděračské zprávy. Jaké triky zkoušejí počítačoví piráti

Nejčastěji se škodlivé soubory snaží do počítačů dostat prostřednictvím falešných nebo infikovaných webových stránek (92 %). Přímo v samotných e-mailech jsou škodlivé soubory umístěny pouze v 8 % případů.

To je odlišný trend než ve zbytku světa. V celosvětovém měřítku je totiž přes webové stránky distribuováno jen 36 % škodlivých souborů, zatímco 64 % je šířeno e-maily.

Zdůraznil přitom, že situace ohledně škodlivých kódů v e-mailech je odlišná. „To jsou nejčastěji soubory s koncovkou .exe, ale jejich podíl oproti polovině minulého roku klesl z 50 % na 35,9 %, na druhé místo se posunuly škodlivé soubory s koncovkou .xlsx (28,6 %). Následují .rtf (12,7 %) a .xls (8,2 %),“ poradil Růžička, na jaké soubory by si uživatelé měli dávat největší pozor.

Zajímavý je také pohled na to, odkud na české firmy a organizace útočí hackeři nejčastěji. Za posledních šest měsíců žebříčku kralují Spojené státy (33 %), následuje Česká republika (22 %), Irsko (17 %), Nizozemsko (8 %), Německo (7 %), Španělsko (5 %) a ostatní země (8 %).

Cena takovýchto aplikací se zpravidla pohybuje od 500 do několika tisíc korun. Vedle toho ale existují také bezplatné alternativy, které nejčastěji firmy nabízejí pouze k vyzkoušení a zaplatit chtějí až za pokročilejší verzi. Ale i proto, aby v nich mohly zobrazovat reklamu a tím vydělávat peníze.

Na PC nebo mobilu by měl být nainstalován vždy jen jeden bezpečnostní program svého druhu. Dva antiviry na disku dokážou udělat pěknou neplechu. Totéž platí také o firewallech i antispywarech.

Zadní vrátka do napadeného systému si byli počítačoví piráti schopni udělat díky špionážnímu viru Mikroceen. Přestože se tento nezvaný návštěvník snažil zůstat co nejdéle v utajení, bezpečnostní experti z antivirových společností Eset a Avast jej nakonec objevili a zmapovali i to, jak celý útok na předem vytyčené cíle probíhal.