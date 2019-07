rim, Novinky

Vůbec nejrozšířenějším škodlivým kódem byl v minulém měsíci Lotoor. Jde o hackerský nástroj, který zneužívá zranitelnosti v operačním systému Android, aby získal root oprávnění na napadeném zařízení.

To v podstatě znamená, že s jeho pomocí dovedou počítačoví piráti zotročit napadené zařízení na dálku. Klidně z druhého konce planety jej pak mohou ovládat úplně stejně, jako kdyby jej drželi v ruce.

Mohou tedy například sledovat, co na zařízení uživatel dělá, přistupovat k uloženým datům nebo klidně instalovat do mobilního přístroje libovolné programy, a to včetně dalších škodlivých kódů.

Triada a trojské koně Ztorg

Z třetí na druhou příčku se přesunul modulární backdor Triada. Tento nezvaný návštěvník se opět soustředí výhradně na operační systém Android od Googlu. Triada uděluje superuživatelské oprávnění pro stažení malwaru a pomáhá jej vložit do systémových procesů.

Tento nezvaný návštěvník umí také zfalšovat URL odkazy uložené v prohlížeči. Útočníci tak mohou majitelům tabletů a smartphonů snadno podstrčit falešnou webovou stránku, aby z nich mohli vylákat informace o platebních kartách či další citlivé informace.

Trojlístek nejrozšířenějších mobilních hrozeb uzavírají trojské koně z rodiny Ztorg. Ty získávají zvýšená oprávnění na zařízeních se systémem Android a instalují se do systémového adresáře. Malware je schopen instalovat do zařízení jakoukoliv jinou aplikaci.

Jak chránit mobily a tablety?

Jak je z řádků výše patrné, podceňovat ochranu mobilů a tabletů se nemusí vyplácet. Je velmi důležité chránit tato zařízení antivirovými programy a dalšími bezpečnostními nástroji, podobně jako jsme na to zvyklí u PC. Před podobnými nezvanými hosty dokážou ochránit speciální programy. Kromě klasických antivirů jde například o aplikace, které se soustředí pouze na špionážní software a hledání trojských koňů.

Na mobilu nebo tabletu by měl být nainstalován vždy jen jeden bezpečnostní program svého druhu. Dva antiviry na disku dokážou udělat pěknou neplechu. Samotný antivirus ale zárukou bezpečí není.

Velmi důležité jsou také aktualizace, protože právě chyby v operačním systému a nejrůznějších programech počítačoví piráti velmi často zneužívají k tomu, aby do něj propašovali nezvané návštěvníky.