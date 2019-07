rim, Novinky

Celkem bylo v jednotlivých aplikacích a samotném operačním systému objeveno 90 různých děr, z toho je 15 kritických. Právě ty představují pro uživatele největší riziko, neboť některé lze zneužít k převzetí kontroly nad systémem.

Teoreticky by tak do napadeného stroje mohli kyberzločinci propašovat další škodlivé kódy, případně přistupovat k uloženým datům uživatele. Právě proto by s instalací aktualizací neměli uživatelé v žádném případě otálet. V opačném případě nechávají pro počítačové piráty otevřená zadní vrátka do svých počítačů.

Důležité opravy

Vedle oprav kritických chyb uvolnil americký počítačový gigant také několik důležitých aktualizací, které slouží především ke zlepšení funkčnosti samotného systému, ale například také kancelářského balíku Office. Ty ale nepředstavují pro uživatele žádné velké bezpečnostní riziko.

Stahovat všechny záplaty pro kritické i důležité trhliny, které vyšly společně s balíkem pravidelných běžných aktualizací, je možné prostřednictvím služby Windows Update.

V případě, že uživatelé nemají nastavenou automatickou instalaci aktualizací, neměli by s jejich stažením otálet.