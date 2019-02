mif, Novinky

Případy s podvodnými fakturami se rozšířily na konci ledna, jak Novinky.cz informovaly již dříve.

Po téměř měsíci klidu nyní zkouší kybernetičtí zločinci stejný trik znovu. Patrně doufají, že uživatelé již na první vlnu zapomněli a že se jim podaří vylákat přihlašovací údaje. A následně i peníze.

Podvodné zprávy jsou totiž velmi zdařilé, a tak se na ně mohou snadno nachytat i zběhlejší uživatelé. Jsou takřka k nerozeznání od legitimních faktur společnosti Apple, ve které podnik informuje o objednávce nějaké hry, aplikace či multimédií.

Ve zprávě přitom útočníci tvrdí, že platba již byla stržena z debetní či kreditní karty uživatele. Je tedy pravděpodobné, že se příjemci leknou a kliknou na odkaz ve zprávě, aby se dozvěděli o vystaveném účtu více.

Podvodná stránka imitující web Applu je k nerozeznání od té skutečné.

FOTO: mif, Novinky

To je ale ta největší chyba, kterou mohou lidé udělat. Odkaz vede na podvodné stránky vydávající se za stránky společnosti Apple. Zde je uživatel následně vyzván, aby zadal své přihlašovací údaje k účtu iTunes.

Pokud to důvěřivci skutečně udělají, naservírují svůj účet – a k němu přiřazené platební karty – podvodníkům jako na zlatém podnosu. Na cizí konto pak mohou počítačoví piráti nakupovat například virtuální měny do různých her.

V případě, že uživatelé své přihlašovací údaje na podvodných stránkách vyplnili, měli by co nejdříve změnit své heslo k účtu iTunes. Vhodné je také zkontrolovat poslední transakce a v případě neoprávněných plateb kontaktovat bezprostředně svoji banku.