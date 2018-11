mif, Novinky

Na pornografii narazila na internetu náhodně čtvrtina lidí a další pětina má neblahé zkušenosti s internetovými loteriemi a jinými on-line hazardními hrami či s utrácením peněz za mikrotransakce při videohrách a za další zbytečné platby.

„Většina rodičů, kteří mají dítě do 15 let věku, se snaží kontrolovat jeho činnost na internetu. Nejčastěji jde o vizuální kontrolu – upřednostňují ji více než tři čtvrtiny rodičů – nebo dotazování, co dítě na internetu dělá. Touto cestou to řeší šest z deseti respondentů. Více než polovina rodičů zpětně kontroluje historii internetového prohlížeče, aby se dozvěděla, jaké webové stránky děti navštěvovaly. Pouze 21 procent rodičů používá některý z bezpečnostních softwarů s funkcí rodičovské kontroly,“ komentoval výsledky průzkumu Ondřej Šafář, PR manažer společnosti Eset.

Sociální sítě v Česku

Z průzkumu je také patrné, že Češi jsou velmi benevolentní v otázce aktivit dětí na sociálních sítích. Každý desátý by dovolil dítěti do devíti let založit si profil na sociální síti. U dětí od 10 do 15 let se k tomu kloní dokonce 43 % respondentů. Pouze necelá polovina dotázaných ví, že existuje věková hranice pro možnost založení takového účtu na Facebooku, Instagramu a dalších sociálních sítích. Ta je přitom od 13 do 18 let věku dle konkrétní služby.

„Nejpopulárnějšími sociálními sítěmi mezi českými dětmi jsou Facebook, YouTube, Instagram a WhatsApp. Facebook používá 83 % českých dětí, YouTube 72 %, Instagram 60 % a WhatsApp 43 %, vyplývá z průzkumu,“ konstatoval Šafář.

Na internet děti nejčastěji přistupují z chytrého mobilního telefonu nebo domácího počítače, který je sdílený v rámci rodiny. Pouze 29 % respondentů uvedlo, že jejich dítě má svůj vlastní počítač. Pětina dětí má přístup k internetu pouze z počítače ve škole.

Pokud surfují doma, činí tak děti především ve společné místnosti s dospělými. Plných 41 % ale dává přednost přístupu k internetu u sebe v dětském pokoji, bez kontroly dospělých. On-line svět pravidelně navštěvují i ti nejmenší. Každý šestý rodič připouští, že přístup na internet umožňuje potomkovi mladšímu tří let.

Rodič je nejdůležitějším článkem prevence



„Z výsledků průzkumu je zřejmé, že děti se do on-line prostředí dostávají již ve velmi nízkém věku a nejsou ve svých on-line aktivitách svými rodiči výrazným způsobem omezovány. Minimální formální věková hranice pro přístup k jednotlivým on-line službám není pro děti – ale ani jejich rodiče – žádnou překážkou,“ podotkl Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

„Rodič je nejdůležitějším článkem prevence rizikového chování a jeho úloha je nezastupitelná – ne vždy je však pro něj snadné orientovat se v rozsáhlém a složitém světě internetu, ve kterém jeho děti vyrůstají v podstatě již od malička. Na druhé straně má rodič na dítě a jeho formování zásadní vliv – může jej naučit zodpovědnosti, ovlivnit jeho postoje směrem k on-line technologiím, varovat jej před případnými riziky. Základem je však vybudování kvalitního vztahu mezi rodičem a dítětem postaveném na důvěře a odpovědném přístupu ke světu kolem nás,“ uzavřel Kopecký.

Průzkumu společnosti Median se v druhé polovině října účastnilo přes tisíc respondentů starších 18 let.