ČTK

Ministři v alianční centrále jednali v den, kdy Nizozemsko a Británie informovaly o zmaření dubnového pokusu ruské vojenské rozvědky GRU proniknout do počítačových sítí Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu. Výsledkem bylo vyhoštění čtyř ruských agentů a série čtvrtečních tvrdých prohlášení NATO, USA i Evropské unie.

"Nizozemští a britští kolegové nám tuto informaci sdělili. Samozřejmě to dokládá význam kybernetického prostoru a rizika, které v současné době tento prostor skýtá," upozornil Metnar. Česká republika si podle něj tyto věci velmi dobře uvědomuje a ministr připomněl, že armáda nyní buduje velitelství kybernetické obrany v Brně.

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti

Podle Metnara stávající mezinárodní situace také ukazuje, jak potřebná je příprava novely zákona o kybernetické bezpečnosti, kterou by chtěl vládě předložit nejlépe ještě letos a která je v gesci Vojenského zpravodajství. "To je legislativní základ pro tvorbu obranných opatření. Je stále v přípravné fázi. Na vládě to ještě nebylo, vedou se odborné diskuse," uvedl ministr.

Středeční a čtvrteční jednání ministrů obrany NATO, první po červencovém aliančním summitu v Bruselu, bylo podle Metnara bilanční. Summit zopakoval potřebu lepšího "sdílení břemene" obrany, kdy především USA a jejich prezident Donald Trump zdůrazňují, že Spojené státy nesou nadproporční zátěž.

Účast v misích



Tématu se ministři věnovali u pracovní večeře na závěr středečního jednání. Podle Metnara se nehledí jen na peníze, ale také na schopnosti, které země může alianci poskytnout, a například na účast v misích. "V rámci diskuse byla zdůrazněna i nutnost posilování transatlantických vztahů a mluvilo se o nezastupitelnosti NATO v současném světě," poznamenal ministr.

Česká republika patří mezi státy NATO, které už předložily plán toho, jak se do roku 2024 dostat se svými obrannými výdaji na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). "Česko má naprosto jasno, jak těch dvou procent dosáhnout. A hlavně do jakých akvizičních projektů tyto peníze investovat. To je poměrně velká změna," uzavřel Metnar.