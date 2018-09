Česko má žalostně málo počítačových expertů. Potřebuje jich o půlku víc, řekl Tuhý

Policie by měla mít do budoucna zhruba o polovinu expertů na kybernetickou kriminalitu více, jejich počet by měl vzrůst z nynějších více než 300 asi na 500. Uvedl to v neděli policejní prezident Tomáš Tuhý v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.