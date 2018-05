lez, Novinky

Dokládá to výzkum Starci na netu, který realizovala společnost Seznam.cz ve spolupráci s Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Výzkum ukázal, že e-maily varující před nějakým údajným nebezpečím, například migrací nebo islámem, šíří 35 % osob ve věku 55–64 let a 47 % respondentů starších 65 let. To je jen pro bližší představu čtyřikrát více než u mladších lidí (35 až 44 let). Pravdivé i nepravdivé zprávy o politickém dění pak šíří senioři šestkrát častěji než osoby mladší.

„V řadě případů si senioři informace, které sami šíří, vůbec neověří, protože důvěřují autoritě, která jim e-mail poslala. Tou mohou být jejich kamarádi, bývalí spolužáci nebo kolegové,“ uvedl Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci.

Nepodceňovat rizika

To nese celou řadu rizik. „Starší uživatele internetu lze snadno ovlivnit a ti potom aktivně ovlivňují své přátele a známé prostřednictvím e-mailového spamu.

Proto je velmi důležité učit uživatele internetových služeb rozlišovat pravdivé a nepravdivé informace, učit je s informacemi kriticky pracovat, naučit je hledat primární a věrohodné zdroje a upozorňovat je na strategie, které autoři nepravdivých zpráv (hoaxů, dezinformací, fake news, pozn. red.) využívají,“ doplnil Kopecký.

Zajímavé je také to, že senioři ve věku nad 65 let začali v téměř polovině případů (41 %) používat internet sami, bez vlivu jiné osoby. V 28 % pak seniory k používání internetu přivedl jejich zaměstnavatel, případně jejich vlastní děti (15 %), známí a přátelé (6 %) či vnoučata (5 %).

Další zajímavé údaje, které výzkum přinesl, naleznete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]