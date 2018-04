mif, Novinky

Pikantní na tom je, že první spam byl tedy vlastně odeslán ještě dříve, než se zrodil samotný internet. Sluší se také podotknout, že pojem spam se začal používat až o 15 let později.

Teprve v roce 1993 totiž přišel administrátor sítě Usenet Joel Furr s pojmem spam – nevyžádaná pošta. Furr se inspiroval svým oblíbeným seriálem Monty Python a skečem o mase v konzervách, na kterých si skupina Vikingů pochutnávala a opěvala ho: „Spam. Spam. Spam. Spam. Spam.“ Spam je obchodní značka konzervy s vepřovou šunkou. Název vznikl zkrácením slov sp(ice) a (h)am – koření a šunka.

První spam lákající na nový počítač dostalo v roce 1987 celkem 393 uživatelů. V současnosti se však spamy počítají na stovky miliónů – takové množství nevyžádané pošty je odesláno prakticky každý den.

Popularita nevyžádaných e-mailů totiž rostla mezi počítačovými piráty v podstatě úplně stejně jako obliba internetového připojení. To je jeden z hlavních důvodů, proč je nyní každý druhý odeslaný e-mail spam. [celá zpráva]

Enormní spotřeba energie

Bezpečnostní experti kvůli tomu již delší dobu bijí na poplach. Ročně totiž do e-mailových schránek přijde více než 60 biliónů spamů. Rozesílání, prohlížení a mazání těchto mailů ročně stojí přes 33 miliard kilowatthodin energie. To je spotřeba velkoměsta s téměř třemi milióny lidí.

Palivo na výrobu této energie (ročně asi 7,5 miliónu tun benzínu) by mohlo celý rok pohánět flotilu 3,1 miliónu automobilů. Uvádí to dřívější studie, o níž informoval německý deník Die Welt.

Podle studie by energetická a ekologická cena nevyžádaných e-mailů mohla být ještě daleko vyšší nebýt automatických filtrů, které většinu této „pošty“ zadrží. Bez nich by se totiž spotřeba energie na spamy vyšplhala až na 135 miliard kilowatthodin. To by na rok stačilo pro desetimiliónovou metropoli.

Spam je nelegální

Nejčastějším obsahem spamu jsou nejrůznější nabídky na cenově výhodné léky, módní doplňky, hodinky, produkty na snižování váhy, půjčky a pracovní místa. Zneužívány jsou také nejrůznější katastrofy, jako například v roce 2010 zemětřesení na Haiti, kdy se pod záminkou humanitární pomoci snažili počítačoví podvodníci vylákat z důvěřivých lidí finanční prostředky.

Spam je v České republice nelegální a pravidelně za odesílání nevyžádaných e-mailů uživatelům, kteří o to nestojí, padají pokuty. Úřad pro ochranu osobních údajů uložil například loni společnosti Eurydikapol rekordní pokutu ve výši 4,25 miliónu korun za šíření nevyžádaných obchodních sdělení.

Rekordní výši přispěl také fakt, že firma i přes zahájenou kontrolu nadále nevyžádaná obchodní sdělení zasílala a nedbala tak na upozornění strážců osobních údajů. Předchozí nejvyšší pokutu 1,9 miliónu korun úřad uložil v roce 2015 společnosti Traffic7.