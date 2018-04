ČTK

Společnost Hudson's Bay potvrdila, že hackeři pronikli do jejích platebních systémů. "Zjistili jsme problém s bezpečností dat zahrnující údaje z platebních karet zákazníků některých obchodů Saks Fifth Avenue, Saks Off 5th a Lord & Taylor v Severní Americe," uvedla firma. Neupřesnila však, že jak velké množství údajů bylo ukradeno.

Podle společnosti Gemini Advisory hackerská skupina JokerStash minulý týden oznámila, že má na prodej údaje z více než pěti miliónů platebních karet. Skupina sice neupřesnila původ těchto údajů, Gemini Advisory nicméně díky spolupráci s několika finančními organizacemi zjistila, že data byla s velkou pravděpodobností ukradena zákazníkům obchodů Saks a Lord & Taylor.

Jeden z vedoucích pracovníků společnosti Gemini Advisory podle agentury AP uvedl, že útok začal již zhruba před rokem. "Na celý rok se zločinci dokázali usadit v síti obchodů Lord & Taylor a Saks a krást údaje," prohlásil.