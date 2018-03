Vyděračské viry, které jsou často označovány souhrnným názvem ransomware, patří několik posledních měsíců k těm nejzávažnějším hrozbám. Přesto každý třetí člověk neví, co slovo ransomware vlastně znamená. Tedy ani to, že jde o počítačového záškodníka. Vyplývá to z průzkumu antivirové společnosti Eset. Průzkum se uskutečnil v USA a Kanadě, přičemž se ho dohromady účastnilo více než tři tisíce lidí. Třetina z nich odpověděla, že vůbec neví, co slovo ransomware znamená. Bezpečnostní experti jim vysvětlili, že jde o škodlivé kódy, které uzamknou počítač, zašifrují data a za jejich zpřístupnění požadují výkupné. To by však 85 % lidí nebylo ochotných zaplatit. Raději by o takto uloupená data přišli. Zajímavá je také informace o tom, jak si lidé svoje data chrání. Rovných 31 % dotázaných totiž uvedlo, že soubory uložené v počítači vůbec žádným způsobem nezálohuje. A to ani fotografie či videa. V případě útoku vyděračského viru by tak o svá data nenávratně přišli.