Bitcoin se těší tak velké popularitě i díky tomu, že se dá těžit na vlastní pěst pomocí výkonných počítačů. Novodobí těžaři tak doslova rozpoutali na internetu zlatou horečku. Je to patrné při pohledu do nabídek jednotlivých obchodů, kde je řada grafik a procesorů beznadějně vyprodaná. A to platí i v Česku. Poptávka je vysoká především u hardwaru, který by jinak našel uplatnění v herních sestavách. „Největší zájem je o grafické karty AMD Radeon RX 580, RX 570, NVIDIA GTX 1060 a GTX 1070. Zájem je dokonce takový, že jsou aktuálně na celém trhu nedostatkovým zbožím,“ reagoval na dotaz Novinek Michal Gabriel, marketingový ředitel CZC.cz. Od letošního května je například bitcoiny možné platit v Alze. „Průměrná objednávka se pohybuje momentálně v částce kolem 8000 Kč, největší objednávka byla v hodnotě 560 000 Kč,“ uvedl pro Novinky.cz Igor Pauer, e-commerce business director Alza.cz. Bitcoiny a další kryptoměny se uchovávají ve speciálních virtuálních peněženkách. Více se o této problematice dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]