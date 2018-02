Firma, která sídlí v Paříži, využívala tyto celebrity k propagování známých značek kosmetiky a dalších produktů. Mezi její klienty patří například společnosti Dior, Estée Lauder, Lancôme nebo Blizzard Entertainment. Společnost však měla špatně nakonfigurováno úložiště dat v cloudu a nešťastnou náhodou se jí podařilo zveřejnit řadu citlivých údajů o těchto vlivných uživatelích sociálních sítí, většinou z Instagramu, Twitteru a YouTube.

Uniklá data obsahovala skutečná jména propagátorů značek, jejich adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy včetně těch, které byly určeny pro používání účtů na PayPalu, a data narození. Nezřídka šlo rovněž o ověřovací tokeny, které mohly být zneužity pro převzetí účtů na sociálních sítích, a tisíce hesel a uživatelských jmen, která patřila různým internetovým účtům tvůrců.

Úložiště obsahovalo rovněž informace o 600 značkách, které využívají služeb marketingové agentury Octoly, a rovněž 12 tisíc zpráv Deep Social, které byly vytvořeny zvlášť pro každého spolupracovníka a představují podrobnou analýzu vlivu těchto osobností sociálních sítí na internetu, různé zájmové a věkové skupiny a informace o značkách, které by mohli nejlépe propagovat.

Interní záznamy o klientech



Součástí balíku informací byly i interní zprávy o klientech, které by mohly poškodit zákazníky agentury, pokud by se dostaly do rukou jejich konkurence. Podle bezpečnostní společnosti UpGuard je únik o to nebezpečnější, že řadu propagátorů značek na sociálních sítích tvoří ženy, jimž nyní hrozí obtěžování, protože byly zveřejněny jejich adresy i telefony. Marketingové agentuře nyní hrozí žaloby ze strany klientů i spolupracovníků.

„Takto citlivá data musí být rozhodně několikanásobně zabezpečena před zneužitím,“ říká bezpečnostní expert společnosti ESET Václav Zubr. „Minimem by měla být dvoufaktorová autentizace, tedy nejen jednoduché uživatelské jméno a heslo, ale také jednorázově generovaný kód zaslaný na mobilní telefon,“ dodává.

Agentura má do jisté míry štěstí, že k úniku osobních dat došlo před letošním květnem, kdy začne platit nová evropská směrnice o ochraně osobních dat (GDPR). Za podobný prohřešek by poté musela zaplatit velmi vysokou pokutu.