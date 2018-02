Spamy spolknou víc energie než velkoměsto

Ročně přijde do e-mailových schránek 62 biliónů nevyžádaných zpráv, tzv. spamů. Rozesílání, prohlížení a mazání těchto mailů ročně stojí 33 miliard kilowatthodin energie. To je spotřeba velkoměsta s 2,4 miliónu lidí.

Palivo na výrobu této energie (ročně asi 7,5 miliónu tun benzínu) by mohlo celý rok pohánět flotilu 3,1 miliónu automobilů. Uvádí to studie, o níž informoval německý deník Die Welt. Spamy jsou největší zátěží v USA. Je to však problém, který se dá řešit, jak loni ukázalo uzavření spamovacího místa McColo – počet spamů poté klesl o 70 procent.

Podle studie by energetická a ekologická cena nevyžádaných e-mailů mohla být ještě daleko vyšší nebýt automatických filtrů, které většinu této „pošty“ zadrží. Bez nich by se totiž spotřeba energie na spamy vyšplhala až na 135 miliard kilowatthodin. To by na rok stačilo pro desetimiliónovou megapoli.