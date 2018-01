Microsoft vydal aktualizace týkající se chyb v procesorech už před dvěma týdny, jak Novinky.cz informovaly. [celá zpráva]

Tehdy byly aktualizace vydány v tichosti, bez jakéhokoliv komentáře. O záplatách, které by si měli uživatelé z bezpečnostních důvodů rozhodně nainstalovat, se nyní rozpovídal více Terry Myerson, výkonný viceprezident divize Windows ve společnosti Microsoft.

Ten prohlásil, že záplaty si stáhla již bezmála polovina uživatelů. Aktualizace by navíc měla být doručena prostřednictvím automatických aktualizací operačního systému Windows všem zbývajícím uživatelům co nejdříve.

Daleko důležitější je však to, co výzkumníci Microsoftu zjistili o propadech výkonu. Podle Myersona majitelé novějších sestav úbytek výkonu prakticky nemají šanci postřehnout, protože se pohybuje v řádu jednotek procent. Daleko dramatičtější je situace u počítačů starších pěti let, u nich může být pokles výkonu už v řádech desítek procent.

Antiviry nepomohou

Při pohledu na technickou stránku věci je chyba opravdu kritická. Kvůli bezpečnostní trhlině se může dostat škodlivý kód do adresního prostoru, který byl vyhrazen pouze pro jádro systému. Řeč je tedy o prostoru, ke kterému neměl uživatel jinak přístup.

Zjednodušeně řečeno tak kvůli chybě mohou počítačoví piráti propašovat virus přímo do procesoru, aniž by se před ním mohl uživatel jakkoliv chránit. S adresním prostorem totiž nemohou pracovat například ani antivirové programy.

V současnosti jsou uživatelský prostor i ten pro jádro systému v procesoru mapovány společně, oprava chyby však vyžaduje jejich oddělení. A to je podle serveru The Register ten největší problém, protože po implementování záplaty dochází k citelnému zpomalení celého systému.

Vzhledem k tomu, že procesory společnosti Intel využívá více než 80 % počítačových systémů na světě, jde skutečně o problém obrovských rozměrů. Všem uživatelům – domácím i firemním – se kvůli tomu totiž sníží výkon jejich sestav. [celá zpráva]

Společnost Intel zatím drží všechny informace o chybě pod přísným embargem. Dokud nebudou záplaty nainstalované na všech počítačích, pomohlo by zveřejnění všech detailů hackerům v plánování útoků, aby mohli chybu skutečně zneužít v praxi.

Výkon nižší až o polovinu

Podle serveru The Register se nicméně problémy týkají procesorů Intel Core šesté, sedmé a osmé generace. Dále pak trhlina postihuje čipy Xeon v5, v6, Xeon-W a také procesory Pentium a Atom z nižších řad Apollo Lake.

Nejrůznější testy procesorů od Intelu – a toho, jak se chovají před a po instalaci bezpečnostní aktualizace – doslova zaplavily internet. Prakticky všechny se shodují v tom, že úbytek výkonu není plošný, ale projevuje se jen při určitých pracích na počítačích.

Například při práci s videem a různými šifrovacími programy zaznamenal server Computerbase pokles výkonu pouze v řádu jednotek procent, což běžný uživatel nemá v praxi příliš šanci postřehnout.

Například při práci s databázemi však je již propad výrazně citelnější – zpravidla testy pojednávají o propadu okolo 20 %. Serveru Grsecurity však v některých testech vyšly propady výkonu pod operačním systémem Linux až o 51 %. [celá zpráva]

Sluší se připomenout, že chyba objevená v samotném jádře procesorů se týká prakticky všech desktopových platforem, tedy vedle zmiňovaného Linuxu také Windows a macOS.

AMD dává od kauzy ruce pryč

Zpráva serveru Grsecurity je zajímavá také tím, že podle ní se chyba týká i konkurenčních procesorů od AMD. A propady výkonu jsou po úpravách operačního systému stejně výrazné jako v případě Intelu.

Softwarový inženýr AMD Tom Lendecky však opakovaně prohlásil, že čipy tohoto podniku využívají zcela jinou architekturu než Intel, díky čemuž se jich aktuální problémy vůbec netýkají. Procesory totiž pracují jinak s pamětí a jádrem, a nemohou být tedy útočníky zneužity.

Lendecky však připustil, že AMD také vydalo nedávno bezpečnostní aktualizaci pro procesory. Ta se však k problémům Intelu nevztahuje.

Podobná chyba nicméně byla objevena i u čipů platformy ARM, které využívá většina mobilních telefonů. Společnost ARM oznámila, že již poskytla nástroje k odstranění bezpečnostních nedostatků.